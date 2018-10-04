0553 313 94 23

O pizzacı ilk kez konuştu! Pizzaya tükürdüğü iddia edilmişti...

Eskişehir’de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi iddiasıyla Tüketici Mahkemesinde görülen davanın yanında Ağır Ceza Mahkemesinde de açılan davada sanık Burak S. ilk defa konuştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:48
O pizzacı ilk kez konuştu! Pizzaya tükürdüğü iddia edilmişti...

Eskişehir'de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu pizzaya tükürmesi sonucu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' suçlarıyla alakalı ayrıca dava açılmıştı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Burak S., davacı Hüseyin Alyüz ve avukatlar katıldı. 

"Kaza yapmama rağmen pizzaya bir şey olmamıştı, arkadaşıma göstermek için fotoğraf çektim" 

Pizzaya tükürülmesi ile alakalı hakkında dava açılan sanık Burak S., üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti. Pizzaları getirirken kaza yaptığını ve bu yüzden binanın içinde kutuyu açıp kontrol ettiğini söyleyen sanık, "Ben siparişleri götürürken motor kazası geçirdim. Bu yüzden pizza zarar görmüş müdür diye endişelendim. Yeniden bir sıkıntı meydana gelmemesi açısından pizzanın kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonum ile fotoğraf çektim. Çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın hala sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve müştekinin dairesine çıktım" şeklinde konuştu. 

"İfade vermeye gittiğimde çok stresliydim" 

Mahkeme başkanın, tanık A.K.'ye, savcılıkta verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini belirterek "'Sanık Burak S.'den 'intikamını aldım' şeklinde mesaj almışsın. Şimdi öyle bir mesaj almadığını söylüyorsun" demesi üzerine tanık A.K., "Ben ifade vermeye gittiğim gün çok stresliydim. Sanık ile aramızdaki konuşmalar esprili konuşmalardı. Yoksa ben sanığın pizzaya tükürdüğünü bilmiyorum. Sanık da zaten bana böyle bir şey söylemedi. Mahkemedeki anlatımım doğrudur" dedi. 
Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi. 

Ne olmuştu?

Olay 24 Aralık 2017 Eskişehir'de meydana geldi. Pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak içine tükürdüğü iddia edildi. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile çeken kuryeyi, güvenlik kameraları da saniye saniye kaydetti. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti. Olay ile alakalı tüketici mahkemesinde açılan davanın yanında ağır ceza mahkemesinde de 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' dava açılmıştı. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:48
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece'de kan donduran cinayette kahreden detay: Daha önce de...
    1. Küçükçekmece'de kan donduran cinayette..
    2. Avrupa Ligi maçlarının kanalı belli..
    3. O pizzacı ilk kez konuştu! Pizzaya..
    4. Sosyal medya üzerinden cinsel tacize..
    5. İngiltere'de aşırı dozda hap içince..
    6. Gaziantep'te kanalizasyonda el bombası..
    7. Ordu sahilinde şüpheli varil korkusu
    8. AK Parti seçim takvimini hazırladı!..
    9. Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre..
    10. Sigara, hamilenin bebeği için ciddi..
    11. Bülent Korkmaz: Galatasaray'ı yenmek..
    12. Profesyonel Futbol Disiplin..
    13. Devlet Bahçeli: Doğdukları güne lanet..
    14. İngiltere Milli Takımı'ndan Gareth..
    15. Fransa'ya Erdoğan Modeli! Sırada..
    16. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    17. İstanbul'da kocası tarafından satırla..
    18. Interpol: Kaçak Rumen siyasetçi..
    19. 26 kaçak yakalandı
    20. AK Parti seçim takvimini belli etti
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi