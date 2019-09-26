0553 313 94 23

O paylaşımlar ortalığı karıştırdı! 'Karıncalar depremin habercisiydi'

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Birçok kişi tarafından paylaşılan görüntülerde,‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran karıncalar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde ifadeler kullanıldı.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:39
O paylaşımlar ortalığı karıştırdı! 'Karıncalar depremin habercisiydi'

İstanbul depreminin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Dün, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran karıncalar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara Bölgesi’nde hissedildi.

İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.

İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde dün kaydedilen görüntülerde karıncaların bina dış cephesindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bir kısmı Silivri’de, Maltepe’de çekilen o videolar, depremin gerçekleşmesiyle yeniden gündeme geldi.

Bir başka karede karıncaların balkondaki hareketliliği görülüyo

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 19:39
  1. İstanbul depremi karıncalar
  2. İstanbul depremi karıncalar bildi
  3. karıncalar deprem
  4. karıncalar depremi hisseder mi
  5. İstanbul deprem

YORUM YAZ

  • İkaz!İkaz!5 dk önce
    “Allah İstanbul’a akıl fikir versin,lut kavmi LGBT yürüyüşçüsü,İslam düşmanı CHPye oy vermesin” diyor zemin!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O paylaşımlar ortalığı karıştırdı! 'Karıncalar depremin habercisiydi'
  1. O paylaşımlar ortalığı karıştırdı!..
  2. Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27..
  3. Davutoğlu'ndan İstanbul depremi..
  4. İstanbul depremi röportaj esnasında..
  5. Yalova’da yarın okullar tatil mi 27..
  6. İstanbul'da yarın okullar tatil mi?..
  7. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
  8. Bursa'da yarın okullar tatil mi 27..
  9. Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali..
  10. İstanbul depremi sonrası Avcılar..
  11. İstanbul'da deprem sonrası acı haber!..
  12. İstanbul'da hangi semtler tehlike..
  13. Hırsızlıktan yakalandı serbest..
  14. İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle..
  15. Bina hasar tespiti nasıl yapılır?..
  16. Rize'de uyuşturucu ticareti yapanlara..
  17. Naci Görür'den korkutan deprem..
  18. Norveç'te büyük felaket! 200 bin litre..
  19. Son dakika: Bursa’da okullar tatil mi?
  20. Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
  21. Deprem sonrası İstanbul'da metrobüs..
  22. Fuat Oktay’dan İstanbul depremi..
  23. İstanbul depremi tarihi surları çatlattı
  24. Kandilli'den İstanbul depremi..
  25. O ülkede büyük deprem! Çok sayıda ölü..
  26. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 15..
  27. İstanbul depremi sonrasında hasar..
  28. Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın..
  29. Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük..
  30. AFAD acil toplanma alanları nelerde?..
Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
"Erdoğan sizi böyle rezil eder"
"Erdoğan sizi böyle rezil eder"
Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'

Günün Karikatürü

26 Eylül 2019
Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü