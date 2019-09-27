Saadet Partisi'ndenAhmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a büyük şok!

"Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" adı altında ilkini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret eden Karamollaoğlu, ziyaretlerini, henüz "partileşme" aşamasında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile sürdürmeyi planlıyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Karamollaoğlu, siyaset turunun ardından, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri ile de görüşmeleri sürdürmeyi hedefliyor

Yerel seçimler öncesinde kendisine sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı 2 saatlik görüşmesi merak konusu olan Karamollaoğlu ile ziyaretlerini ve bundan sonraki sürece ilişkin hedeflerini konuştuk.

Karamollaoğlu, yerel seçim sürecinde başta Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri tarafından sert sözlerle eleştirilmişti. O nedenle bu gerginliğin görüşmeye yansıyıp yansımadığı sorumuzda, ” Siyasette biz ipin ucunu kaçırınca normal zamanda söyleyemeyeceğimiz sözleri söylüyoruz” yanıtını verdi.

‘Gelin beraber olalım demem’

Karamollaoğlu’nun randevu talep ettiği isimler içinde en dikkat çekenler kuşkusuz Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. HDP ve MHP ile görüşüp görüşmeyeceğini sorduğumuz Karamollaoğlu, “bakalım” derken, “önce bir yeni oluşumlarla gidip konuşalım” dedi. Görüşmede partisine davet ya da bir ittifak, işbirliği çağrısı olup olmayacağı sorusu üzerine de Karamollaoğlu, böyle bir amaç taşımadığına vurgu yaptı.

Geçmişte, bu isimleri partisine davet ettiğini anımsatan Karamollaoğlu, bu kez “koşulların farklı olduğunu vurguladı.