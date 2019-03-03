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Sahtekar FETÖ'cülerden maaş farkları geri alınacak!

2010’da düzenlenen polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları çalıp terfi eden bin 500 FETÖ’cüden, bugüne kadar ödenen maaş farkları tahsil edilecek.

03 Mart 2019 Pazar 07:23
Sahtekar FETÖ'cülerden maaş farkları geri alınacak!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün 2010 polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Haklarında gözaltı kararı verilen bin 112 şüphelinin yakalanması için 76 ilde yapılan operasyonda, 806 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra şüphelilerden 257’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan yaklaşık bin 500 kişiden bugüne kadar ödenen maaş farkları geri alınacak. Yaklaşık 9 yıllık farkı ödeyecek olan şüphelilerden bazılarının maaş farkını ödemek için ilgili Başsavcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Mahrem imam sayısı arttı

Soruşturma kapsamında her il kendi soruşturmasını yürütürken, şüphelilere “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun yanı sıra “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan da dava açılacak. Öte yandan, yapılan soruşturmada ilk aşamada 20’ye yakın mahrem imam tespit edilmişti. Etkin pişmanlıktan yaralanan şüphelilerin, mahrem imamlarını da itiraf ettiği aktarıldı. Tespit edilen mahrem imam sayısının da arttığı kaydedildi.

Soruşturma ayrıca, FETÖ’nün Rize İl Emniyet Müdürlüğü imamı olan N.P, örgütte A seviyesinde bulunan polis memurlarına soru verildiğini ifade ederek “Komiser Yardımcılığı sınavına yaklaşık 1-2 hafta kala, belirlenen isimler örgüt evi veya çok güvenilir bir polis memurunun evinde toplanırdı. Burada polislere 300-400 sorunun cevapları ezberletilirdi” şeklinde itiraflarda bulunmuştu.

(Türkiye)

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 07:23
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Mahkeme
  4. maaş farkı
  5. FETÖ
  6. polis
  7. sınav

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