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Erdoğan'a hakaret eden öğrenci kılıklı ODTÜ'lüler salıverildi

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli pankartı taşıyan 4 öğrenci serbest bırakıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
Erdoğan'a hakaret eden öğrenci kılıklı ODTÜ'lüler salıverildi

 2006 yılında bir karikatür dergisinde yer alan ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a bir dizi hakaret içeren karikatürler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından taşınmıştı.

Hakaret içerikli karikatürlerin ardından pankartı taşıyan ve pankartın hazırlanmasına yardım eden 4 öğrenci gözaltına alınmış, sorgularının ardından da tutuklanmıştı.

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

 SERBEST BIRAKILDILAR

Öğrencilerin yargılanmasına tutuksuz devam edileceği gerekçesiyle, tutuklu bulunan 4 isim tahliye edildi. Dava, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
  1. Ankara
  2. odtü
  3. orta doğu teknik üniversitesi
  4. erdoğan'a hakaret

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