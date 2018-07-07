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ODTÜ'deki alçak pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:50
ODTÜ'deki alçak pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı

Eğitimiyle değil sürekli skandallarıyla gündeme gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleşen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli çeşitli pankartlar açtı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan pankart hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:50
  1. Ankara
  2. odtü
  3. erdoğan'a hakaret

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