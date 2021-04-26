  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa O otomotiv firmasından dev yatırım: Elektrikli araçlar için harekete geçtiler
Avrupa

O otomotiv firmasından dev yatırım: Elektrikli araçlar için harekete geçtiler

Porsche, Almanya'da elektrikli araçlar için batarya fabrikası inşa edeceğini ve bu teknolojide söz sahibi olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:50:00 - 2021-04-26 12:01:00
O otomotiv firmasından dev yatırım: Elektrikli araçlar için harekete geçtiler

Volkswagen’in lüks spor otomobil birimi Porsche, Almanya’ya elektrikli araçlar için pil hücresi üretecek bir fabrika inşa edeceklerini ve bununla elektrikli ulaşım planlarını hızlandıracaklarını duyurdu.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre , ağırlıklı olarak Asya’daki akü tedarikçilerine güvenen Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Avrupa Birliği’ndeki daha katı çevre kurallarını karşılamak için elektrikli araç üretimindeki artış ışığında yurtdışı bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorlar.

Porsche CEO’su Oliver Blume, dün gazeteye yaptığı açıklamada, “Bataryalar, Almanya’nın otomobil endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir teknoloji ve Porsche bunda öncü bir rol oynamak istiyor” dedi ve pil fabrikasının Tuebingen’in Swabian kasabasında kurulacağını ekledi.

Porsche, Avrupa’da yarım düzine batarya tesisi kurmayı ve küresel olarak elektrikli araçları şarj etmek için altyapıyı genişletmeyi planlayan ana şirketi Volkswagen’den elektrikli araç bataryaları satın alacak.

Blume, “Ancak yüksek performanslı bataryalar için de bir segment olacak. Tıpkı yüksek performanslı içten yanmalı motorları geliştirdiğimiz gibi, şimdi de yüksek performanslı bataryalarda da öncü olmak istiyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen'..
ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin yakın zamanda Filipinler'e ihraç edilmek üzere T129..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay