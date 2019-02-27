DAEŞ İngilizlerde Müslüman karşıtlığını arttırdı

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Hope Not Hate adlı İngiltere’deki grup yıllık Nefret Raporunu yayınladı. Sonuca göre terör saldırıları sonrası İngilizlerde İslam karşıtlığı yükseldi.

İngiliz halkının üçte biri İslam’ı tehdit olarak görüyor

Geçen Temmuz ayında yapılan araştırma sonuçlarına göre İngiliz halkının %35’inin Müslüman inancını İngiliz kültürüne tekdit olarak gördükleri ortaya çıktı.

Rapor, 2017’deki terör saldırılarının halkın Müslümanlara bakış açısı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu öne sürdü.

Ağustos ayında yapılan bir başka araştırmada ise halkın %30’unun yaşadıkları yere bir cami yapılması teklifini durdurmak için çalışacaklarını söyledikleri saptandı.

Keza İngilizlerin %31’inin, Britanya’da Şeriat’ın hakim olduğu ve gayrimüslimlerin giremediği yerler olduğunu düşündükleri de görüldü.

“İngiltere’nin antisemitizm problemi de var”

Hope Not Hate’ten Nick Lowles, son araştırmalara göre toplumda rahatsız edici seviyede bir Müslümanlara karşı önyagı ve söylem bulunduğunu, diğer yanda da antisemitizmin yükseldiğini belirtti.

Rapor ayrıca, sol görüşteki antisemitizmin Britanya’da “oldukça hakiki bir problem” olduğunu ortaya koydu. Raporun yayınlandığı gün, başka birçok sebebin yanında bir de partide antisemitizm olduğu gerekçesiyle Yahudi milletvekili Luciana Berger, İşçi Partisi’nden ayrıldı. Luciana Berger’in son zamanlarda yağan ölüm ve tecavüz tehditleri hasebiyle gittiği yerlere yanında polislerin eşlik ettiği biliniyordu.

Bununla birlikte rapor, birçok İngiliz’in bu problemi “inkâr ettiğini” ve İşçi Partisi’nin de nefretin önüne geçmek için yeterli mücadeleyi vermediğini öne sürdü.

Raporda verilen bir bilgiye göre, İngiltere’de her yıl antisemitik içerik kategorisine giren 170.000 Google araması yapılıyor.

Emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker’in olmazsa olmazlığı

Rapora genel manada bakıldığında bu suretle, Müslümanların emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker vazifesine ehemmiyet vermemek, doğruya teşvik ve yanlıştan uzaklaştırma gayretinde bulunmamakla sadece ahiretine değil dünyasına da zarar verdiği bir kez daha görüldü.

Dünyanın birçok yerindeki benzer araştırma sonuçları; Müslümanlar hak hakikat için mücadele vermeyip doğruyu hayatlarına aksettirmeyerek heva heveslerine göre yaşamaya kalktığında, kimsenin onlara hak falan teslim etmeyeceği ve aleyhlerinde yükselişi arttırıp ancak daha çok sıkıntı ile ıstıraba yol açacakları tarihî ve mutlak hakikatini düşündürüyor.