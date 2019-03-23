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O mazlumu Sisi’nin zulmünden kurtardık

İnananların yüz akı olan Akit’in haberleri bir zulmün daha önüne geçti. Sisi darbesi sonrası Türkiye’ye sığınan Mısırlı Amr Okasha’nın iade işlemleri Akit’in haberlerinin ardından durduruldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:56
O mazlumu Sisi’nin zulmünden kurtardık

Akit yazdı zincirler kırıldı... Gazetemiz 20 Mart’ta “Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin”, 21 Mart’ta “Mazlumların iadesi ümmete ihanettir” manşetleriyle gündeme taşıdığı tarihi yanlış, önceki gün son buldu. Mısır’da meşru hükümeti darbeyle deviren Sisi zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Amr Ahmed Abdelaty Okasha hakkında başlatılan iade işlemleri durduruldu. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü kararıyla serbest bırakılan Okasha, ailesine kavuştu. İlk beyanını Akit’e veren Okasha, gazetemize ve yetkililere teşekkür etti. Okasha gibi diğer 14 Mısırlı mazlumun deport sürecinin de sonlandırılarak serbest bırakılacağı öğrenildi.

Günler sonra gelen adalet

Emniyet teşkilatı içerisindeki bir takım işgüzarların yerel seçim sürecinde AK Parti Hükûmeti’nin Mısır politikasına darbe vuracak işlemleri, günler sonra bitirildi. 13 Mart’ta gözaltına alınarak Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezi’ne götürülen, ardından Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi’ne nakledilen Mısırlı Okasha’nın kabus dolu günleri sona erdi. Mısır’da Abdülfettah Sisi’nin darbe rejimi yargısının idamla yargıladığı Okasha’nın iade süreci İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün kararıyla sonlandırıldı. 21 Mart’ta alınan kararla Okasha serbest bırakıldı.

Tarihi yanlıştan dönülen kararın diğer 14 Mısırlı mazlum için de uygulanacağı ve geri gönderme merkezlerindeki tüm mazlumların deport işlemlerinin durdurularak serbest bırakılacağı öğrenildi.

Akit Medya’ya teşekkür

Eşine ve ailesine kavuşur kavuşmaz ilk beyanını gazetemize veren Amr Okasha, Akit’e teşekkür etti. 8 gün gözaltında tutulduğunu ve umutlarının tükenme noktasına geldiği sırada Akit Gazetesi ve Akit TV’nin haberleriyle yeniden hayata tutunduğunu söyleyen Okasha, “Ümmetin derdiyle dertlenen Akit Medya Grubu’nun tüm görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. “Mısır’da şu an hiçbir şey adil değil” diyen Okasha, şunları anlattı:

Mısır’da hiçbir şey adil değil

Mısır’da darbe sonrasında Sisi yargısının haksız kararları sonucunda onlarca Müslüman cezaevlerine atılıyor. Birçoğu da idam sehpalarına yollanıyor. Sorunlarla çalkalanan İslam dünyası için Türkiye adeta güvenilir bir liman konumunda. Ben de darbeden bu yana Türkiye’ye sığındım. Bir gece yarısı eşimin ve çocuklarımın önünde gözaltına alınarak Mısır’a iade edilme kararı alındığını öğrendiğimde inanamadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir işlemden haberdar olmadığından emindim. Nihayetinde yetkililerimiz deportu durdurarak yeniden aileme kavuşmamı sağladı.

Türkiye ata yurdumuz, Erdoğan ümmetin lideri

Sevincini çocuklarıyla paylaşan Mısırlı Amr Okasha, “Ata yurdumuz olarak gördüğümüz Türkiyemizin bu yanlıştan dönmesini sağlayan Akit ailesine ve yetkililerimize müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın Mısır’daki zulümlere karşı dik duruşunu biliyor ve takdir ediyoruz. Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin de reisidir. Ümmetin derdiyle dertlenen Akit Medya Grubu’nun tüm görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde duygularını ifade etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:56
  1. Akit
  2. Amr Ahmed Abdelaty Okasha
  3. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. AK Parti Hükûmeti
  5. Mısır politikası
  6. Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezi
  7. Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi
  8. Mısırlı Okasha
  9. Abdülfettah Sisi
  10. Amr Okasha
  11. Akit Gazetesi
  12. Akit TV
  13. İslam dünyası
  14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  15. Mısırlı Amr Okasha
  16. Akit Medya Grubu

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