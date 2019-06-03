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O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor

Ramazan Bayramı hazırlığı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da giyim mağazaları yoğun günler geçiriyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor

Ramazan Bayramı hazırlığı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da giyim mağazaları yoğun günler geçiriyor.


Ramazan Bayramı hazırlığı telaşına giren vatandaşlar, giyim mağazalarına akın ediyor. Tekirdağ’da Ramazan Bayramı için hazırlık yapan mağaza işletmecileri, Kiraz Festivali kapsamında kendilerine ayrılan ve Tekirdağlıların yoğun olarak uğradığı sahil alanda giyim standı açarak satışlara günler öncesinden başladı. En yoğun zamanlarını geçiren sahil alana gelen vatandaşlar, gece saat 02.00’lere kadar alışveriş yaptı.



“En yoğun zamanlarımızı geçiriyoruz”


Giyim mağazası işletmecilerinden Erkan Yavaş, “En yoğun zamanlarımızdan birini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi özel hazırlık yaptık. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Giyim mağazalarımızın yanı sıra bir de sahil alanda bize ayrılan yerde giyim standı açtık. Gece saat 02.00’lere kadar açığız. Giyim alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar hem bayram öncesi, hem bayramda hem de bayramdan sonra gelebilirler. Bayramdan sonra da burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
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