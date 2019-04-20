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O leylekler bu yıl da geldi

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yaklaşık bir asır önce biri cami çatısında diğeri ise kilise çatısında yuva yapan leyleklerin sonraki kuşakları bu yıl da yuvalarına döndü.

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
O leylekler bu yıl da geldi

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yaklaşık bir asır önce biri cami çatısında diğeri ise kilise çatısında yuva yapan leyleklerin sonraki kuşakları bu yıl da yuvalarına döndü.


Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yaklaşık bir asır önce leylekler yuva yapmak için direkler yerine ibadethaneleri tercih etti. Yarım asır önce ilk kez köyün misafiri olan iki leylek ailesinden biri cami çatısında yuva yaparken diğer aile ise tarihi kilisenin çatısını tercih etti. Leyleklerin yavruları bir asır boyunca her yıl havaların ısınması ile önceki kuşakların geleneğini sürdürüp aynı yuvalara göç ettiler. Geçtiğimiz yıl bu iki yuvada dünyaya gelen yavrular da havaların ısırması ile geçtiğimiz günlerde Göydün köyünde ki cami ve kilisenin çatısında ki yuvalarına geldi.Geri dönüp yuvalarında yumurtladılar. Bu kez havaların soğuması ile yavruları ile birlikte sıcak iklimlere göçecekler.


Köy muhtarı Şaha Bakan, leyleklere gözleri gibi baktıklarını belirterek, “İlk yıllarda iki leyleğimiz vardı. Yavruları ile sayıları yaklaşık 8’e ulaştı. Yuvalardan biri caminin üzerinde, diğeri eski kilisenin çatısında. Yeni yavrular da camiye yakın bir noktada yeni bir yuva yaptı. Ben yaklaşık 50 yıldır bu yuvaların burada olduğunu biliyorum. Her yıl bir önceki yılın yavruları gelip konaklıyor. Leyleklere gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.


Köy sakinlerinden Cemal Akalan, leyleklerin yaklaşık bir asırdır köylerinde konakladıklarını ifade ederek, “Yaşlılarımızdan da dinlemiştik. Bu leylekler yaklaşık 1 asırdır köyümüze geliyor. Biri caminin çatısında birisi ise kilisenin çatısında konaklıyor. Her sene sayıları artıyor. Bu leylekler bizim korumamız altında. Onları her yıl misafir etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
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