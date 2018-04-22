O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'

yeniakit.com.tr Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu. Alukas Nepils isimli komutanın darbe yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Olay yerinde çekilen bir çatışma videosuna rağmen hükümet bunun bir darbe girişimi olduğunu reddederek, “İzinsiz uçan bir drone’nu düşürdük” açıklaması yaptı.

21 Nisan’da, Türkiye saatiyle 22:50 sularında dünya genelinde geniş yankı bulan bir olay yaşandı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kraliyet Sarayı çevresinde bir çatışma çıktı. Çatışmanın, bir darbe girişimi olduğu iddia edildi. ABD medyasına göre Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils, darbe girişiminde başı çeken isim oldu. Darbeyi yöneten isminse Suudi Arabistan eski Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif olduğu öne sürüldü.

HÜKÜMET “DRONE DÜŞÜRDÜK” DEDİ

Olaydan sonra Reuters’a bir açıklama yapan Suudi bir yetkili, darbe girişiminin olmadığını ima ederek oyuncak bir insansız hava aracını (drone) düşürdüklerini belirtti.

“SELMAN SARAYDAN ÇIKARILDI” İDDİASI

Bazı görgü tanıkları saray çevresinde uzun süreli çatışma yaşandığın belirtti. Olay sırasında sarayında bulunan Kral Selman’ın güvenli bir bölgeye götürüldüğü de öne sürüldü. Ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da babasıyla birlikte güvenli bir yere kaçtığı belirtildi.

ÇATIŞMAYI YALANLIYORLAR

Kraliyete yakın kaynaklar ve körfez ülkelerinin bazıları çatışma iddiaları konusunda temkinli yaklaşıyor. Olaya ilişkin görüntüler hakkında sessiz kalan yetkililer, yayınlanan videoya rağmen saray yakınlarında çatışma çıktığı iddiaları da yine aynı yakın kaynaklarca yalanlanıyorlar.

BİR DARBE KOMEDİSİ

Riyad emniyetinden yapılan açıklamada çıkan çatışmanın drone'u etkisiz hale getirmek için çıktığı belirtirken, bunlar haricinde de başka bir çatışmanın yaşanmadığı söylendi. Ancak emniyetten yapılan açıklama ile videoda yaşanan çatışmalar birbiriyle ters düşüyor.

Bununla birlikte Suudi yetkililer de yaptıkları açıklamalarda Kral'ın olay anında sarayda bulunmadığını belirtirken, ülkenin başkenti hiçbir tersliğin bulunmadığını belirtildi. Suudi Arabistan'da yaşanan bu çatışmalara ilişkin net bir isim verilememesi, "darbe komedisi" olarak yorumlandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Güvenlik yetkilileri, yaşanan olay hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

“DARBEYİ YAPTIRAN ESKİ VELİAHT PRENS”

Darbe girişimini yaptıran kişinin, Kral Selman tahta oturduğu sırada Veliaht Prens olan Muhammed bin Nayif olduğu söyleniyor. ABD medyası tarafından darbeyi gerçekleştiren askerlerin başındaysa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils olduğu iddia edildi.