O kişilerde aşıya rağmen Kovid'e yakalanma oranı 3 kat fazla

Tıbbi Ekonomi Dergisi’nde Pfizer-BioNTech aşısı olmasına rağmen koronavirüse yakalanan kişiler üzerindeki bir araştırmaya yer verildi. ABD'de, Genesis Research tarafından yürütülen araştırmada, Pfizer-BioNTech ile tam olarak aşılanmış 1.1 milyon kişinin verileri incelendi. Çalışmada, bağışıklığı baskılanmış kişilerin aşılanmış olmasına rağmen corona virüsüne yakalanma oranının üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ağustos ayında bağışıklığı baskılanmış kişilerin takviye doz aşı olması için acil kullanım onayı vermişti.