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Korona Virüs O kişilerde aşıya rağmen Kovid'e yakalanma oranı 3 kat fazla
Korona Virüs

O kişilerde aşıya rağmen Kovid'e yakalanma oranı 3 kat fazla

ABD'de yürütülen bir araştırmada, koronavirüse karşı aşılanmış, ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde hastalığa yakalanma oranının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:08:00 -
O kişilerde aşıya rağmen Kovid'e yakalanma oranı 3 kat fazla

Tıbbi Ekonomi Dergisi’nde Pfizer-BioNTech aşısı olmasına rağmen koronavirüse yakalanan kişiler üzerindeki bir araştırmaya yer verildi. ABD'de, Genesis Research tarafından yürütülen araştırmada, Pfizer-BioNTech ile tam olarak aşılanmış 1.1 milyon kişinin verileri incelendi. Çalışmada, bağışıklığı baskılanmış kişilerin aşılanmış olmasına rağmen corona virüsüne yakalanma oranının üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ağustos ayında bağışıklığı baskılanmış kişilerin takviye doz aşı olması için acil kullanım onayı vermişti.

 

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