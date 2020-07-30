O kentimizde kurallara uyulmadı! 3 bin 292 kişiye maske cezası kesildi
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 292 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 375 iş yerindeki denetimlerde 2 iş yeri hakkında işlem yaptı.