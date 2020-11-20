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Korona Virüs O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Korona Virüs

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:26:00 -
O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 600 bin nüfuslu kentte, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı.

 

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