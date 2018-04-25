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O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'

Sosyal medya üzerinden Adnan Oktar ve ‘kedicik’leriyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlarla bilinen 'Kedicik Belgeleri' Kedileaks, isimli hesap çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:01
O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'

Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Kedileaks, yine çarpıcı bir iddiada bulundu. Din istismarcısı Adnan Oktar’ın 30 yıllık sözde müridi olan Deniz Tanık isimli bir kadının KADEM’e sızdığını söyleyen hesap, Tanık olduğu iddia edilen kişinin Emine Erdoğan’ın yanında çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

İşte Kedileaks’in söz konusu paylaşımları:

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:01
  1. Deniz Tanık
  2. Adnan Oktar
  3. Emine Erdoğan
  4. kedileaks

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