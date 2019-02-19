O kaçtı horoz kovaladı Hatay’da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay’da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya’nın Narlıca Mahallesi’nde bulunan sağlık ocağının çevresinde horozun kovaladığı çocuk, dakikalarca horozdan kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, çocuk sağlık ocağına sığınarak kurtuldu.

Çocukla horoz arasında yaşanan kovalamaca sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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