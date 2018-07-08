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Son KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam ihraç edildi

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam da meslekten ihraç edildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 07:37
Son KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam ihraç edildi

Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, Mardin Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil ihraç edilenler listesinde. 

O MÜDÜR DE İHRAÇ EDİLDİ

2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi. 

TEĞMEN ZABİT ZENGİN İHRAÇ EDİLDİ

Eren Bülbül'ün şehit edildiği dönemdeTrabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı iken gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin de ihraç edildi.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 07:37
  1. Trabzon
  2. Mardin
  3. Ağrı
  4. KHK
  5. kanun hükmünde kararname
  6. FETÖ
  7. ihraç

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