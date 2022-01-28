O isim yine piyasaya çıktı! Dolar o tarihte 18'i görecek

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak nam salan Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, doların 18 TL'yi aşacağını ileri sürüp söz konusu öngörüsü için tarih verdi. İşte Zelyut'un "Ne yazık ki kuru 18 üzerine çıkaracak finansal dalganın hareketi Atlantik ötesinde 2 gece önce başlamıştır" iddiasında bulunduğu o yazı:

"Geçtiğimiz gün Amerikan Merkez Bankası FED faizleri sabit bıraktı. Ancak salgın döneminde bastığı 9 trilyon dolara ulaşmış para miktarını çekme konusunda önemli mesajlar verdi. (...)

FED Başkanı Powell (...) faizlerin Mart ayında artmaya başlayacağını, para miktarının azaltılmasının da bu tarihten sonra olacağını söyledi.

(...) Faizler arttığı zaman bu dönüp Türkiye'nin borçlanma faizlerini de vuracak. Bankalarınızın ve şirketlerinizin ödediği faiz yükü artmaya başlayacak. Kredi daha pahalı hale gelecek. Pahalı kredinin maliyetine ise bunu kullananlar katlanacak. Firmalar daha fazla faiz öderken, maliyet artışları vatandaşa yansıyacak. Bu döngü enflasyonu besleyerek Lira'da değer kayıplarını doğuracak.

(...)

Diğer nokta doların değeri ile alakalı. Dolar fiziki olarak azalacaksa küresel olarak değeri yukarı çıkmaz mı? Yani konu sadece Türkiye'den çıkışlar değil. Dünya üzerinde DXY yani dolar endeksi (doların belli başlı 6 majör paraya karşı değerini gösteren endeks) yukarı giderken bizde dolar/TL yerinde mi kalacak? Bu ülke göbeğinden dışarıya bağlı değil mi? Tarım ve sanayide dış girdi ile yaşamıyor muyuz? Bunları Lira ile mi alıyoruz? Dövize talep geliştirmiyor muyuz? Peki dışarısı bu dövizi bize ucuza mı verecek? Türkiye kapalı bir kutuda mı yaşıyor? Sermaye akımları reel ve finansal piyasalarda mevcutken bize dokunmaz nasıl dersiniz?

Size olacağı söyleyeyim: Bugün 14 seviyesi geçilmesin diye canla başla yapılan müdafaa Mart ayında kırılmaya başlar. Bilanço daraltma işlemi ile de kurda 14'den 18'e yoluculuk gündeme gelir. Bu yolculukta hızı Amerikalıların faiz artış yüzdeleri ve ne kadar bir büyüklüğü hangi vadede çekecekleri belirler.

Bütün bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece finansal bir mekanizma çalıştığında Türkiye'de reel ve finansal piyasalara etkisinin nasıl olacağını ortaya koyan bir yazıdır. (...)

FED etkisini (...) hafife almak demek, tıpkı üzerine gelen tsunami dalgasını kıyıda izleyen meraklı insanlar gibi davranmak demektir. Dalga kıyıya vurduğunda artık çok geç olur. Ne yazık ki kuru 18 üzerine çıkaracak finansal dalganın hareketi Atlantik ötesinde 2 gece önce başlamıştır."