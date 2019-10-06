0553 313 94 23

Apple açıkladı! O iPhone modelleri ücretsiz tamir edilecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin Apple, bazı iPhone modellerini ücretsiz tamir edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleri ücretsiz tamir edilecek.

06 Ekim 2019 Pazar 21:02
Apple açıkladı! O iPhone modelleri ücretsiz tamir edilecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edeceğini duyurdu.


 

Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi.

Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda gerçekleşmektedir"



 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:02
  1. apple
  2. TEKNOLOJİ telefon iphone fiyatları
  3. iPhone 6S
  4. iPhone 6s Plus
  5. iPhone 6S fiyatları
  6. iPhone 6S özellikleri
  7. iPhone 6S Plus özellikleri
  8. iPhone 6S Plus fiyatı
  9. iPhone 6S Plus ikinci el
  10. EKONOMİ Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüyler ürperten cinayet itirafı
    1. Tüyler ürperten cinayet itirafı
    2. Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
    3. Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan..
    4. Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye..
    5. Trabzonspor, 90'da zafere koştu
    6. İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!
    7. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    8. Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp..
    9. Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1..
    10. Süper Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    11. Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı..
    12. İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik..
    13. 1995 sigorta girişliyim ne zaman..
    14. İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi..
    15. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam..
    16. Tunus'ta genel seçiminde oy verme..
    17. O iPhone modelleri ücretsiz tamir..
    18. Rus milletvekiline ABD'de gözaltı!
    19. 1997 sigorta girişli ne zaman emekli..
    20. Cennete hesapsız girecek 70 bin..
    21. İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    22. Sınırda dikkat çeken görüntü!
    23. Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş..
    24. Irak'ta flaş gelişme: Bağdat Valisi..
    25. İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını..
    26. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
    27. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
    28. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
    29. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
    30. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu