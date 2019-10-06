Apple açıkladı! O iPhone modelleri ücretsiz tamir edilecek
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin Apple, bazı iPhone modellerini ücretsiz tamir edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleri ücretsiz tamir edilecek.06 Ekim 2019 Pazar 21:02
ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edeceğini duyurdu.
Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi.
Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda gerçekleşmektedir"
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