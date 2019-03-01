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İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

01 Mart 2019 Cuma 07:39
İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelmeye başladı.

1 Mart Cuma günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Olumsuz hava şartları nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 01 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

AĞRI'NIN HAMUR İLÇESİ

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.

RİZE

Rize’de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

VAN

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar (1 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:39
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Rize
  4. Ağrı
  5. okullar tatil

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