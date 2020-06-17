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Korona Virüs

O ilimize maske takma zorunluluğu getirildi!

Son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle Kırşehir'de İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:05:00 -
O ilimize maske takma zorunluluğu getirildi!

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak kurul kararı ile yasaklandı.

Valilik açıkladı

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı,  Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

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