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Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale'de günlerdir etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale’de Cumartesi gününden beri etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri de okulların tatil edildiği duyuruldu. Böylece ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edildi.

Gökçeada'ya 3 gündür ulaşım yok

Kuzey Ege’deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada’ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00’da Bozcaada’dan Geyikli’ye, 11.00’de ise Geyikli’den Bozcaada’ya sefer yapılacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
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