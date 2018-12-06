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Edirne'de bir göçmen daha öldü!

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan tarafından geri çevrilen ve donarak ölen bir göçmenin daha cesedi bulundu.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:27
Edirne'de bir göçmen daha öldü!

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırın da çeltik tarlasında bir erkek göçmen cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Meriç ilçe jandarma komutanlığı yapılan incelemelerde Yunanistan’ın geri gönderdiği göçmenlerden biri olduğu tahmin edilerek erkek cesedinin donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Konuyla ilgili Savcılık ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından erkek göçmenin cesedi otopsisi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 07:27
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. göçmen

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