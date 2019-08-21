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O ilimiz sallanıyor! Peş peşe 3 deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde peş peşe üç deprem meydana geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
O ilimiz sallanıyor! Peş peşe 3 deprem

Kandilli'den alınan bilgilere göre merkez üssü Karacabey olan 11:12’de 3.0, 11:17’de 2.3, 11:23’de 2.8 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
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