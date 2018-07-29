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İzmir için korkutan açıklama! 'Yüzde 65'i riskli'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de bulunan binaların yüzde 65'inin riskli olduğunu belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:33
İzmir için korkutan açıklama! 'Yüzde 65'i riskli'

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.

Burada konuşan Kurum, İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra Türkiye için büyük bir değer olan İzmir'i ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sorunları yerinde görerek çözüm için karar almaya çalıştıklarını aktaran Kurum, İzmir'in de sorunlarını yerinde görerek istişareler gerçekleştirerek en kısa sürede çözme arzusunda olduklarını söyledi.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Kurum, Bakanlığı tarafından 100 günlük bir eylem planı hazırladıklarını bu çalışmada şehirlerin dönüşümü ve problemlerinin çözümü noktasında ciddi kararların olduğunu aktararak, eylem planının duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde açıklayacaklarını söyledi.

İmar Barışı sürecinin devam ettiğini Türkiye genelinde başvurunun 3 milyon 158 bin, İzmir'de ise bu rakamın 275 bin olduğunu aktaran Kurum, bu durumun da kentteki yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun en güzel göstergesi olduğunu belirtti.

"BİNALARIN YÜZDE 65'İ RİSKLİ"

İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli olduğunu belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentsel dönüşümle alakalı bugün yerinde ziyaret edeceğiz, yeni yapılması gereken alanların kararlarını almaya çalışacağız. Bu kararları da çok hızlı bir şekilde nasıl özel sektörde hepiniz bir iş yeri sahibisiniz işinizle ilgili kararı aynı gün içerisinde verip bir şekilde uygulamaya geçmeye çalışıyorsunuz biz de bunu bir özel sektör mantığı ve devlet disiplini içerisinde şehirlere zarar vermeden, şehirlere değer katacak projelerin kararlarını hep beraber alacağız. Alt yapı ve ulaşım anlamında yine İzmir'de sorun neyse bu sorunların tespitini yapıp bunlarında çözüm önerilerini burada hep birlikte alıyor alacağız."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:33
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. İzmir
  4. kentsel dönüşüm
  5. İzmir'deki riskli binalar
  6. apartmanlar
  7. sağlamlık testi

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