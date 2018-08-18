Yalova beşik gibi sallandı! 1 günde 10 deprem

Yalova 18 Ağustosta adeta beşik gibi sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem 02:24’de meydana geldi. 2.2 şiddetinde ölçülen sarsıntının merkez üssü ise Yalova il merkezi olarak kayda girdi.

Bu sarsıntıyı saat 07:44’de kadar 9 sarsıntı daha izledi. Sarsıntılar ve merkez üsleri ise şu şekilde ölçüldü: 1.6 Kazımiye köyü, 2.1 il merkezi, 1.7 il merkezi