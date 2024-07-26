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Aktüel Gaziantep Şehir Hastanesi'ne dev darbe: Deprem bile yıkamayacak! Açılış bekleniyor
Aktüel

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne dev darbe: Deprem bile yıkamayacak! Açılış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 07:54:00 - 2024-07-26 07:58:31
Gaziantep Şehir Hastanesi'ne dev darbe: Deprem bile yıkamayacak! Açılış bekleniyor

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de yükselen, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin yapım aşamasında sona yaklaşıldı. Gaziantep şehir hastanesi'nin yapımı bitmesiyle binlerce Şanlıurfalı vatandaş, dev 2Şanlıurfa Şehir Hastanesi' nde çözüm bulacak

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de yükselen, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin yapım aşamasında sona yaklaşıldı. Gaziantep şehir hastanesi'nin yapımı bitmesiyle binlerce Şanlıurfalı vatandaş, dev 2Şanlıurfa Şehir Hastanesi' nde çözüm bulacak

2021 yılında Haliliye ilçesinde temelleri atılan ve 1700 yatak kapasitesiyle hizmet verecek Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Hastane, 300 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kuruluyor ve yapısı 1101 sismik izolatör ile güçlendiriliyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, depreme karşı son teknolojiyle donatılmış hastanede incelemelerde bulundu. Solmaz, inşaatın özellikle zor kısımlarının ve temel inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti. 500 bin metrekare kapalı alanı kapsayan hastanenin yatak kapasitesinin gerektiğinde artırılabilmesi amacıyla esnek bir şekilde planlandığı belirtildi.

Doç. Dr. Abdullah Solmaz, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin kapsamlı hizmetleri sayesinde hastaların en üst düzeyde sağlık hizmeti alacaklarını ifade etti. Dolayısıyla hastanenin açılmasıyla bölgede tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti eksikliğinin de son bulması bekleniyor. Yeni hastane, tüm sağlık hizmetlerini tek bir çatı altında sunarak, vatandaşların tıbbi gereksinimlerini daha kolay ve etkin bir şekilde karşılayacak.

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