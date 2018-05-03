Aydınlılar isyan etti: Kokudan duramıyoruz!

Vatandaşlardan Süha Bayır, "Aydın'da jeotermalden dolayı halk olarak çok mağduruz. Çevreye yaydıkları kötü kokular ve saldıkları pis sular öncelikle Büyük Menderes Nehri'ni kirletiyor. Yetkililere defalarca iletmemize rağmen Valilik dahil herkes sessiz kaldı. Aydın'daki 100 binlerin sesi değil, sadece beş on jeotermalcinin sözü dinlendi. Biz gece olduğunda balkona çıkıp rahatça oturamıyoruz. Kokudan duramıyoruz" dedi.







