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Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Antalya Korkuteli merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28 Eylül 2018 Cuma 07:18
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre Antalya Korkuteli Akkoç-Döşemealtı merkezli bir deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Saat 03.26'da yerin 103.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre ise 03.26'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 78.07 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 07:18
  1. Antalya
  2. deprem

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