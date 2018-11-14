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O ilde bir hafta içinde 130 aranan şahıs yakalandı!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan operasyonlarda aranan 130 kişinin yakalandığını duyurdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:18
O ilde bir hafta içinde 130 aranan şahıs yakalandı!

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İl merkezi ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik ‘Suç ve Suçlularla Mücadele’ kapsamında 7-14 Kasım tarihleri arasında ‘aranan şahısların yakalanmasına’ yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde il merkezinde 31, Kızıltepe ilçesinde 52, Nusaybin ilçesi 33, Midyat ilçesinde 9 şahıs ve Mazidağ ilçesinde 5 kişi olmak üzere toplam 130 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.” ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, araması olan şahısların hayali ihracat, hırsızlık, yoklama kaçağı, uyuşturucu madde kullanımı ve satıcılığını yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni tehlikeye sokmak ve çeşitli suçlardan aramalarının olduğunu kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:18
  1. Mardin
  2. aranan şahıs

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