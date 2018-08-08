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O ilde bir garip olay! Sesi duyan dışarı fırladı

Karabük’te kullandığı otomobilin yoldan çıkması sonucu bir apartmanın bahçesine uçan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:26
O ilde bir garip olay! Sesi duyan dışarı fırladı

Edinilen bilgiye kaza, Cumhuriyet Mahallesi 105 nolu sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobildeki sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Bu sırada gürültüyü duyarak dışarı çıkan bina sakinleri apartmanın bahçesinde otomobili görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, aracın sahibinin ise askerde olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:26
  1. Karabük
  2. kaza

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