O ilahiyatçı hakkında gündemi sarsacak iddia! 'Tövbe etmezse katledilmeli'

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Saymaz, Prof. Dr. Mustafa Öztürk için tanınmış bir grup kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda 'Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli' dendiğini ileri sürdü.



Prof. Mustafa Öztürk, geçen hafta Türkiye'yi terk edebileceğini ifade etmişti.

Mustafa Öztürk, Saymaz'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabında kendi takipçilerine aktardı. Öztürk, "Bana 'neden yurt dışına gidiyorsun ki, hiç eleştiriye gelemiyorsun sen de' diyenlere…" diye yazdı.