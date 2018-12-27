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O ilahiyatçı hakkında gündemi sarsacak iddia! 'Tövbe etmezse katledilmeli'

Gazeteci İsmail Saymaz, tanınmış bir grup kişinin olduğu WhatsApp grubunda Mustafa Öztürk için, "Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli" şeklinde fetva verildiğini yazdı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:08
O ilahiyatçı hakkında gündemi sarsacak iddia! 'Tövbe etmezse katledilmeli'

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Saymaz,  Prof. Dr. Mustafa Öztürk için tanınmış bir grup kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda 'Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli' dendiğini ileri sürdü.

Prof. Mustafa Öztürk, geçen hafta Türkiye'yi terk edebileceğini ifade etmişti.

Mustafa Öztürk, Saymaz'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabında kendi takipçilerine aktardı. Öztürk, "Bana 'neden yurt dışına gidiyorsun ki, hiç eleştiriye gelemiyorsun sen de' diyenlere…" diye yazdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:08
  1. İsmail Saymaz
  2. Prof.Dr. Mustafa Öztürk
  3. Skandal iddia
  4. katl emri
  5. Ölüm emri
  6. ulema fetvası
  7. gündemi sarsacak iddia

YORUM YAZ

  • MüslümanMüslüman7 dk önce
    Şimdi şu konuda bir takım hatalar yapılıyor. Hakikatler toplumun yüzüne tokat gibi çarpılınca sindirimi haklı olarak zor oluyor. Halbuki yavaş yavaş alıştıra alıştıra bu hakikatler söylense hem tepki oluşturmaz hemde FETÖ nün ülkemize verdiği en büyük zarar olan "ılımlı islam" yerine Hakikat İslamını'na dönebiliriz.

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