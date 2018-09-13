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O iddiayı doğruladı meğer Amerika'dan da teklif varmış

Eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'e yakın kaynaklar, iş adamları Ferit Şahenk ve Hüsnü Özyeğin'in teklifini doğruladığı ifade edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:23
O iddiayı doğruladı meğer Amerika'dan da teklif varmış

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu ve Hüsnü Özyeğin'in sahibi olduğu Fiba Holding'in Londra'da ortak olarak kurduğu banka olan Dome'nin başına Mehmet Şimşek'in geçmesini istediği ileri sürülmüştü. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şimşek'e yakın kaynaklar Özyeğin ve Şahenk'ten gelen bu teklifi doğrularken, kendisine Londra ve New York merkezli kuruluşlardan da bir çok teklif geldiğini söyledi.

KARARINI GÖRÜŞMELERDEN SONRA AÇIKLAYACAK
Kaynaklar bugün İngiltere'ye giden Mehmet Şimşek'in yarın Londra'da birçok kuruluşun yetkilisi ile görüşmeler yapacağını belirtirken, "Ama Şimşek henüz bir karar vermedi. Görüşmelerden sonra kararını açıklayacak" yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:23
  1. mehmet şimşek

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