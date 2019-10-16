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Dolar 16 Ekim gününe yükselişle başladı!

Sanayi üretimindeki düşüş ve Trump'ın yaptırım tehditleriyle 5.93'e kadar çıkan dolar/TL dün ABD yaptırımlarının kapsamlı olmayacağı beklentisiyle 5.88'e düştü. Ancak işsizlik verisinin açıklanmasının ardından yine 5.90'ın üzerine çıktı ve dün günü 5.91 civarında tamamladı. Gece saatlerinde ABD'de Halkbank hakkında yeni bir iddianame hazırlandığının duyurulmasıyla dolar yeniden 5.92 seviyesine yükseldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:27
Dolar 16 Ekim gününe yükselişle başladı!

Dolar bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Dolar/TL haftabaşında sanayi üretiminde yüzde 3.6 daralma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleriyle 5.9370'i görmüştü. Dün ise ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığı açıkladı.

Bu yaptırım kararının beklendiği kadar kapsamlı olmamasıyla dolar/TL 5.88'e kadar geriledi. Ardından TÜİK'in temmuz ayında işsizlik oranının 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 olduğunu açıklamasıyla 5.90'ı aştı ancak akşamüstü yeniden bu seviyenin altına geriledi. Akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada yükselişe geçen dolar günü de 5.91 liradan kapattı.

​Gece ise ABD'de Halkbank'a yönelik yeni bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla 5.92 lirayı aştı. Dolar/TL yeni güne 5.9273'ten başlarken bugün piyasalarda gözler ABD'den Türkiye'ye yönelik gelebilecek açıklamalarda olacak.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:27
  1. Dolar
  2. Dolar Ne Kadar
  3. dolar ne durumda
  4. Dolar ne kadar oldu?
  5. dolar ne kadar düştü
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Donald Trump
  8. yaptırım
  9. ekonomi
  10. dolar kuru

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 15 dk önce
    Bugün hala dolardan zenginlik peşinde koşan varsa yazıklar olsun demeki işgal edilsek haberleri olmayacak
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM18 dk önce
    CHP ye gündoğdu. nede olsa onlar EMPERYALİST ABD NİN PARTİSİ. ONLARA İTİBAR EDİYORLAR.
  • Mehmet karaMehmet kara41 dk önce
    Dolarcıların ocağına ateşler dolsun inşallah

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