O hırsızı yakalamak için 6 bin 600 polis görevde!

Yetkililer, 8 Nisan'da Ehime'deki açık cezaevinden kaçan 27 yaşındaki Tatsuma Hirao'nun yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ülkede 2013'te hırsızlık yapmaktan tutuklanan ve 5,5 yıl hapse mahkum edilen Hirao'nun yakalanması için 6 bin 600 polis çalışacak.



HIRSIZLIK YAPMAYA DEVAM EDİYOR



Cezaevinin bahçesindeki gemi yapım atölyesinden kaçan Hirao'nun hırsızlık yapmaya devam ettiği belirlendi.

Bir hafta içinde birçok hırsızlık vakasında parmak izi tespit edilen Hirao'nun, çorap, cüzdan, terlik ve telefonun yanı sıra otomobil çaldığı tespit edildi.

Firari hırsız, çaldığı otomobilin sahibine “Arabanı ödünç alıyorum ama zarar vermeyeceğim.” yazılı bir not bıraktı.

Hirao'nun çaldığı arabayla yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Mukaishima Adası'na geçtiği tahmin ediliyor.

Adadaki yaklaşık bin yazlık evin boş olması ve ev sahiplerinin izinleri olmadan arama yapılamaması nedeniyle arama çalışmaları aksıyor.

Arama çalışmalarına katılan helikopterden de bölgenin dağlık olmasından dolayı verim alınamadığı belirtildi.



ADALET BAKANI HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ



Adalet Bakanı Yoko Kawakami, bölgede çok sayıda tek başına yaşayan yaşlı bulunduğuna işaret ederek, yaşanan endişe ve korku nedeniyle yerel halktan özür diledi.

1961'de faaliyete geçen cezaevinden şimdiye kadar 21 suçlu firar etti.