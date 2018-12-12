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Altuğ Verdi'yi şehit eden o hain adliyeye böyle götürüldü!

Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sorgulanmak için tedavi gördüğü hastaneden geniş güvenlik önlemleriRize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
Altuğ Verdi'yi şehit eden o hain adliyeye böyle götürüldü!

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sedye ile taşındı

Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.

Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
  1. Rize
  2. Altuğ Verdi
  3. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu

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