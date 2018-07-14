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"Sarhoş değildi, siyatik atak geçiriyordu"

Avrupa Komisyonu sözcüsü, NATO zirvesinde sarhoş olduğu iddia edilen komisyon başkanı Juncker'in siyatik atağı geçirdiğini söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:46
"Sarhoş değildi, siyatik atak geçiriyordu"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in NATO zirvesinde tek başına ayakta duramadığı görüntüler çok konuşulmuş, Juncker'in aşırı alkollü olabileceği iddia edilmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Juncker'in ağrılı bir siyatik atağı geçirdiğini bu nedenle ayakta durmakta güçlük çektiğini söyledi. Sözcü spekalüsyonlar için 'tatsızdan daha fazlası' ifadelerini kullandı.

SİYATİK ATAK GEÇİRDİ

Komisyon sözcüsü Juncker'in krampların eşlik ettiği ağrılı bir siyatik atağı geçirdiğini söyledi. Sözcü, Juncker'in bu hafta tüm programını yerine getirdiğini haftaya da planlandığı gibi Çin ve Japonya'ya uçacağını belirtti.

"GÜVENİMİZ TAM"

Sosyal medyada yayılan, Juncker'in sendelediği ve birkaç NATO liderinin yürümesi için ona yardım ettiği görüntülerin ardından Alman hükümeti bir açıklama yaparak, Çin, Japonya ve ABD ile ticaret görüşmelerinde AB'yi temsil eden Juncker'e güvenlerinin tam olduğunu belirtmişti.

Komisyon sözcüsü, Juncker'in Brüksel'de çekilen aile fotoğrafı için podyuma çıkmasına yardım eden Hollanda ve Portekiz başbakanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

ALKOL PROBLEMİ YAŞIYOR

63 yaşındaki Jean Claude Juncker, 1989'da geçirdiği trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Juncker daha önce sırt ve bacak ağrılarından şikayet etmiş ancak alkol almayı sevdiğini söylese bile alkol problemi olduğunu reddetmişti. 4 yıl önce Avrupa Komisyonu atandığı dönemde, Londra hükümeti atamaya karşı çıkarken, İngiliz medyasında Juncker'in alkol problemine ilişkin haberler yayınlanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:46
  1. Jean Claude Juncker
  2. sarhoş
  3. NATO

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