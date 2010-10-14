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O görevliye inceleme

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Sağlam, 3 gün önce Aksaray Üniversitesi’ne ‘Ek yerleştirme’ başvurusu için gelen ‘örtülü vatandaş’ı içeriye almayan özel güvenlik görevlileri hakkında, üniversite içi inceleme başlattıklarını açıkladı.

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
O görevliye inceleme

Hafta başında Aksaray Üniversitesi’ne ‘Ek yerleştirme’ başvurusu için gelen ‘örtülü vatandaş’ı içeriye almayan özel güvenlik görevlileri hakkında üniversite içi inceleme başlatıldı.

İNCELEME TALİMATI REKTÖR SAĞLAM’DAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirmeden faydalanmak isteyen üniversite adayı A.G., başörtülü olduğu gerekçesiyle kapı görevlileri tarafından üniversite binasına alınmamıştı. A.G., haksız-hukuksuz yasak dolayısıyla ek yerleştirme tercihini yapamadan geri dönerken Yeni Akit’e konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Sağlam, güvenlik görevlileri hakkında inceleme başlatacağını söyledi. Üniversite içerisinde de gerekli uyarıların yapıldığını açıklayan Sağlam, benzer olayların yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

HATA DÜZELTİLECEK

“Başörtülü öğrenciler Türkiye’nin evlatlarıdır” diyen Sağlam, “YÖK Başkanının talimatını hatırlatarak, örtülü öğrencilerimize zorluk çıkartılmaması konusunda uyarılarım olmuştu. Bu sorunun çözülmesini ben de canı yürekten istiyorum. Bu, bizim kusurumuzdur ve hata düzeltilecektir. Bizim talimatımızla üniversite kapısından öğrencilerimizi geri çevirme söz konusu değildir. Bu sorun çözüm aşamasına girmiştir ve herkes buna yardımcı olmak zorundadır” dedi.

İNSANLARIN İNANCINA GÖRE GİYİNMESİ HAKTIR

“Bu bir özgürlük sorunudur ve şimdiye kadar zaten çözülmeliydi” diyen Sağlam, “İnsanın inancına göre giyinmesi haktır. Birbirimizi anlamakta geç kalmış olabiliriz. Ancak, üniversitelerde önemli olan eğitim, öğrencilerimizin de kılık kıyafeti değil beyinlerinin içidir” şeklinde konuştu. Üniversitelerin bu tür yasaklarla anılmasının yanlış olduğunu da vurgulayan Sağlam, “Gündemimiz bilim olmalı” dedi. Sağlam, “Üniversitemizde 2008 yılından itibaren başörtülü öğrenciler, meslek yüksekokulları ve kampüs içinde serbestçe dolaşabilmektedir. Bu öğrencilerimiz, YÖK başkanımızın açıklamalarının ardından sınıflarda derslere girebilmektedir” dedi.

ÖZCAN’I DESTEKLİYORUZ YÖK

Başkanı’nın çözüm çalışmalarına destek verdiklerini anlatan Sağlam, “Ben insan haklarına ve kadın haklarına yürekten inanan biriyim. Erkek öğrenciler nasıl derslere giriyorsa kız öğrencilerimiz de girebilmeli. Aksaray Üniversitesi olarak öğrencilerimin kılık kıyafetleriyle uğraşmak yerine eğitimle, bilimle ilgileniyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
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