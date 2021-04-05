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Gündem O generallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek
Gündem

O generallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek

Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin bildirisine öncülük edenlerin FETÖ ile bağlantılarını da inceleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 07:00:00 -
O generallerin ‘FETÖ ile irtibatları’ incelenecek

103 generalin imzası ile hazırlanan ve millî iradeyi hedef alan bildiriye yönelik olarak toplumun her kesiminden tepkiler artarak devam ediyor. İş dünyasından akademik çevrelere kadar yapılan açıklamalarda, bildiri ve imza atan isimler sert şekilde kınanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hükûmet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik skandal ifadelerle dolu bildiriyle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında ilk olarak, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği öğrenildi. Emekli amiralleri organize ettikleri ve bildirinin hazırlanmasında önemli rol üstlendikleri öğrenilen bu kişilerin en kısa sürede Başsavcılık tarafından tek tek ifadeye çağırılacağı ifade edildi. Bu kişilerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında olduğu belirlendi.

Bu arada, Başsavcılığın, bildiriyi hazırlayan isimlerin FETÖ ile irtibatını da mercek altına alacağı öğrenildi. Soruşturmada, özellikle TSK içerisindeki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıklarına bakılacağı bilgisi edinildi. Aynı şekilde, ankesör ve ardışık arama kapsamında, itirafçı şüphelilerin ifadelerinin de taranacağı bildirildi. Söz konusu şüphelilerin ifadelerinde bu isimlerin geçip geçmediğinin kontrol edileceği belirlendi.

Bunların yanı sıra, soruşturma kapsamında, HTS kayıtları da (telefon) incelenecek. Bildiri öncesi, kim kiminle ne kadar irtibat kurmuş tek tek deşifre edilecek. Söz konusu soruşturmanın güvenlik birimleriyle koordinasyon hâlinde götürüldüğü ve tek bir çatı altında yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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