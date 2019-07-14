"O gece, cesaret olduk, destan olduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde milletin cesaret olup destan yazdığını belirterek, "Hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ'cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor." dedi.

Vali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini püskürten kahramanların yad edilmesi amacıyla gerçekleşen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

Programda, 15 Temmuz'da yaşanan ihanet ve buna karşı ortaya konulan kahramanlıkların anlatıldığı bir film gösterildi. Sinevizyon gösterisi sırasında şehit ailelerin çoğu gözyaşına hakim olamadı.

O günü tekrar yaşayan bazı şehit yakınları, FETÖ'cü hainlere lanet okudu. Kimi şehit yakınlarının, ağlayarak dışarı çıktığı görüldü.

Vali Ali Yerlikaya, FETÖ'cülerin şehit ettiği Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan bir şiirin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanını yazan tüm kahramanları şükranla yad ettiklerini söyledi.

15 Temmuz'un üçüncü yılını idrak ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Yaramız hala çok taze ve çok derin. Türkiye'nin en uzun gecesini 3 yıl önce yaşadık. O karanlık gecede FETÖ'cü hainler iş başındaydı. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi. Asker kılığına girmiş katiller, vatanımızı işgale yeltendi." diye konuştu.

"Gazi Meclisimizi, Külliyeyi bombaladılar." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldılar. Cumhurbaşkanımızın canına kastettiler. Ankara'daki Özel Harekat Dairesinde kahramanlarımızı şehit ettiler. Bizim tanklarımızı, uçaklarımızı, silahlarımızı, bize çevirdiler. Üzerlerinde bir şey taşımayan kardeşlerimizin üstüne yaylım ateşi açtılar. İstanbul'da 99 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Bin 29 kardeşimiz vatan için serden geçti. O gece 251 kez şehit düştük. 2 bin 757 kez gazi olduk. Bu milleti, sindirebileceklerini sandılar. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıktı."

Yerlikaya, milletin öldürülmeyecek kadar çok olduğunu hatırlatarak, "Kiminiz Köprüde, kiminiz Saraçhane’de, kiminiz Vatan'da.. Türkiye meydanlarda tek yumruktu. O gece uyusaydık, bir daha uyanamazdık. O gece uyusaydık, vatansız, bayraksız, ezansız kalırdık. O gece çıplak ellerimizle, tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. O gece, Türkiye'nin kaderini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

"O gece, cesaret olduk, destan olduk." diyen Yerlikaya şunları kaydetti:

"Hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ'cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor. Ahirette ise, sonsuz bir cehennem onları bekliyor. Bunlarla mücadelemiz, Dünyada da ukbada da devam edecek. Vatan nöbetimiz hiç bitmeyecek. O zafer gününde, istiklal, demokrasi, birlik ahdimizi yeniledik. Türkiye'nin yazdığı kahramanlık destanı, dünya demokrasileri için büyük bir derstir."

Yerlikaya, bu destanı yazanlar arasında ayrı bulunmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tanka, topa, uçağa karşı, çıplak elleriyle bu destanı yazan milletimizdir. Milletimizin her bir ferdi, bu destanın sesi, soluğu, nefesidir. Ne FETÖ'cü hainleri unutacağız, ne aziz kahramanlarımızı. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça 15 Temmuz Destanını hafızamızdan çıkarmayacağız. Vatanımıza, istiklalimize, millet hakimiyetine düzenlenen suikasta karşı canlı kalkan oldular. Demokratik ve hür bir ülkede, insanca, onurlu bir hayat sürebilmek için şehit oldular. Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz."

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, idari ve mülki amirler ile şehit yakınlarının katıldığı programda, duanın ardından yemek yenildi. Daha sonra Vali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya konukları uğurladı.