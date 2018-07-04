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O gazete ABD'ye yol gösterdi: Türkiye'yi örnek alın!

Washington Post gazetesi, Suriye'nin Dera kentine, ABD kontrolünde bir serbest bölge kurulması için Türkiye'nin Afrin'deki yönetim modelinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
O gazete ABD'ye yol gösterdi: Türkiye'yi örnek alın!

BD'nin en önemli gazetelerinden Washington Post, son dönemde rejimin saldırılarını arttırdığı Suriye'nin Dera kentine, ABD'nin müdahale etmesi gerektiğini ve bölgede serbest bir bölge kurması gerektiğini yazdı.

Suudi gazeteci Jamal Khashoggi imzalı yazıda, krizin çözümüne ilişkin bir yol haritası da çıkarıldı. Gazete, Afrin operasyonu hakkında sürekli kaygı duyduklarını belirten ve karşı bir duruş sergileyen ABD yönetimine, Türkiye'nin Afrin'de uyguladığı modelin uygulanması gerektiğini önerdi.

WASHİNGTON POST: TÜRKİYE'NİN AFRİN MODELİ ÖRNEK ALINMALI

Suriye’de, Amerikan yönetiminin otoritesini tekrar arttırması gerektiğini belirten Jamal Khashoggi, barış ve adaleti sağlayacak en güvenilir gücün ABD olduğunu söyledi.

20 Haziran'da başlatılan ve şu ana kadar 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği Dera'da, Esed rejiminin saldırılarına çözüm olarak "ABD'nin kontrolünde serbest bölge" kurulması için çalışmalar yapılmasını söyleyen gazete, ABD'nin böyle bir adım atması halinde, Türkiye'nin Afrin'de gösterdiği başarının ve yönetim modelinin örnek alınması gerektiğini yazdı.

ABD'li gazete, Afrin'de Türkiye'nin yaptığı gibi yerel polislerin eğitilip, yerel konseylerin örgütlenebileceğinden bahsedildi.

MENBİÇ MESELESİ

Yazıda, Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te önemli bir adım attığı vurgulanırken, bu girişimin ileride kurulacak bir çok ittifakın temeli olabileceği ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
  1. Washington Post gazetesi
  2. ABD
  3. Türkiye

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