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''O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız''

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapmakta olan asker eşini görmeye giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebekleri terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu şehit oldular. Tüm Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyürken Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda ''O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız. Alçaksınız, korkaksınız'' yazdı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
''O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız''

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını lanetleyen Nazlı Çelik, "Elbet bu hesap ödenecek!" dedi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit oldu.

Hain saldırı sonrasında anne ve 11 aylık bir bebeğinin teröre kurban gitmesi 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti.

''SİZ KATİLLER BU DÜNYAYA SIĞAMAYACAKSINIZ''

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de anne ve bebeğinin yürek burkan ölüm haberi karşısında Twitter hesabından şu sözleri yazdı: "O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız. Alçaksınız, korkaksınız. Tarih bu ülkeye can vermiş kahramanlarını, yaşını doldurmamış bebekleri hiç unutmayacağı gibi, sizi de en lanetli şekilde hatırlayacak. Elbet bu hesap ödenecek!"

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
  1. Hakkari
  2. Nazlı Çelik
  3. PKK
  4. Yüksekova
  5. Serkan Karakaya
  6. Nurcan Karakaya
  7. Mustafa Bedirhan Karakaya

YORUM YAZ

  • DinarlıDinarlı9 dk önce
    Elbette bu hesap ödenecek.....
  • hasanhasan25 dk önce
    vay zalimler vay. allahtan hak ettiğiniz cezayı çok yakında göresiniz.vahşetden daha doymadınız. zalimlere yardımcı olan zalimler.sizde ar utanma acıma insanlıktan hiçmi nasip yok ey zalimler topluluğu.allah belanızı versin.
  • A Şeref KazanA Şeref Kazan13 dk önce
    Hiçkimse ama hiçkimse aslında yok edilmesi gerekenin Hdp ve chp olduğunu söylemiyor neden bü ülkede terör denince son70 yıldır chp son yıllarda hdpakla geliyor kimsesorgulamıyor
  • BABABABA27 dk önce
    BU ÜLKEYEDE OLMAMALARI LAZIM. YETER ARTIK.BUNLARIN KİMİ VARSA ÜLKEYİ TERK ETSİNLER. BUNLARLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ.BUNLAR VATANDAŞ OLAMAZ.DESTEKÇİLERİDE KİMLERİ VARSA. KIRK YIL OLDU BE YETER ARTIK.HER TÜRLÜ EZİYETE KATLANDIK YETER.
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