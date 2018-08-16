Morales'ten Mattis'e: Deli köpek!

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales sosyal medya üzerinden “Biz ABD Savunma Bakanı James ‘Deli Köpek’ Mattis’in Güney Amerika’da ABD’nin menfaatlerini korumak için bulunmasını kınıyoruz. Bu menfaatlerin en önemlisi Latin Amerika ve Karayipler’de barış bölgesinde doğal kaynaklarımızın çalınması amacıyla kurulan Amerikan askeri üslerini reddediyoruz” dedi.

Pentagon'un başında olan Mattis ilk Güney Amerika turuna geçtiğimiz hafta Pazar günü Brezilya'dan başladı.

Brezilya Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Mattis, Venezuela'daki ekonomik krizin çözümünün Brezilya tarafından yönetilmesinin gerekliliğini savundu. Mattis ayrıca “Brezilya ile savunma alanında ortaklığımızı artırmak istiyoruz” dedi.

"DELİ KÖPEK MATTİS"

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya hesabından, Mattis'in Güney Amerika ziyaretine ilişkin bir tweet attı.

Bolivya Devlet Başkanı Morales twitter üzerinden, “Biz ABD Savunma Bakanı James ‘Deli Köpek' Mattis'in Güney Amerika'da ABD'nin menfaatlerini korumak için bulunmasını kınıyoruz. Bu menfaatlerin en önemlisi Latin Amerika ve Karayipler'de barış bölgesinde doğal kaynaklarımızın çalınması amacıyla kurulan Amerikan askeri üslerini reddediyoruz” şeklinde yazdı.

Brezilya ise 2016'dan bu yana ve düzmece yolsuzluk suçlamalarıyla demokratik yollarla seçilmiş olan eski Devlet Başkanı İşçi Partili Dilma Roussef'in iktidardan düşürülmesinin ardından seçilmemiş Michel Temer tarafından yönetiliyor.

Kaynak: TIMETURK