0553 313 94 23

O detay ilk kez ortaya çıktı... Yanlış tedavi uygulanmış!

Ay'a ayak basan ilk insan olduğu belirtilen Amerikalı astronot Neil Armstrong’un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği öğrenildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:20
O detay ilk kez ortaya çıktı... Yanlış tedavi uygulanmış!

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ailesi ve Amerikalı astronot Neil Armstrong'un ameliyat edildiği Mercy Health Hastanesi arasında yapılan gizli anlaşma sonucu astronotun ölümü nedeniyle 2014’te ailesine 6 milyon dolar ödendi.

Tazminat ödemeye razı oldular

Haberde, Armstrong’un oğlunun, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tuttuğu, iddiaları reddeden hastanenin ise yasal süreçten kaçınmak için tazminat ödemeye razı olduğu kaydedildi.

Ohio eyaletinin Fairfield kentinde bulunan Mercy Health Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından ailesi, Armstrong’un 25 Ağustos 2012’de bazı kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

82 yaşında hayatını kaybeden Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı.

Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği “Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım” sözleriyle hatırlanan Armstrong, bu ifadelerinin ardından astronot arkadaşı Edvin “Buzz” Aldrin ile Ay yüzeyinde yaklaşık 3 saat dolaşmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:20
  1. Amerikalı astronot Neil Armstrong
  2. ay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    1. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    2. Neem yağı nedir? Bu yağ ne için..
    3. Şırnak'ta PKK'lılara ait mühimmat..
    4. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    5. O detay ilk kez ortaya çıktı... Gizli..
    6. Aç kalmak gerçekten zayıflatır mı?
    7. Sokak ortasında önce eski eşini sonra..
    8. Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi..
    9. Bomba iddia! İki uzun menzilli füze..
    10. Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün..
    11. Gaziantep'teki fabrika yangını
    12. İstanbul'da sıcak dakikalar... Anında..
    13. Adana’da bir kişi annesini tabanca ile..
    14. Batı yüzsüzlüğü! Türkiye'ye operasyon..
    15. Aman dikkat! Çok kuvvetli geliyor...
    16. Babasından kaçırdığı otomobille..
    17. Türkiye’nin sabrı tükeniyor… Askeri..
    18. Bakanlar, valiler, başkanlarla..
    19. Erdoğan düğmeye bastı… Yeniden..
    20. ABD’li 14 şirket Türkiye’ye geldi… 100..
    21. Uluslararası anlaşmaların..
    22. Endonezya'dan İsrail'in Doğu..
    23. "FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
    24. 6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı..
    25. İngiltere’ye başbakan olmuştu… O..
    26. Hakan Atilla için kritik tarih belli..
    27. Dün gerçekleştirilmişti... Kritik..
    28. Çanakkale’de baba dehşet saçtı.....
    29. Atama kararları Resmi Gazete'de
    30. Trump zorda! ABD’yi karıştıracak..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı