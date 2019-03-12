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O detay ele verdi... Nişanlısının evinde yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 06:22
O detay ele verdi... Nişanlısının evinde yakalandı

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 16 ayrı suçtan aranan M.G'nin Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde saklandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, ev ve iş yerinden nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, tehdit ve hakaret suçlarından aranan ve 7 yıl kesinleşmiş cezası bulanan M.G'yi düzenlenen operasyonla saklandığı nişanlısının evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 06:48
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