‘O dediğin şeyler filmlerde olur Meral Hanım’ Acun'un dizisi Akşener'e klavuz oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dizi üzerinden gönderme yapmaya çalıştı.

Akşener, Acun Ilıcalı'nın kurduğu EXXEN platformunda yayınlanan 'gibi' dizisinde kullanılan ve son dönemde sosyal medyada popüler olan "Ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım" sözlerini grup toplantısında kullandı. Akşener, dizi sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak "Şayet, işlediğin tüm günahlara rağmen, bu milletin seni bir kez daha yılgın bir hoşgörüyle benimseyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun." ifadelerini kullandı.