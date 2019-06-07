O davet Türkiye düşmanlarını rahatsız etti! 'Erdoğan ile fotoğraf çekinmeyin' Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in düğününe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi Almanları rahatsız etti.

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amina Gülşe'nin düğünlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmeleri Alman basınında konu oldu. Düğününe Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet eden Mesut Özil, Alman basınında gündeme oturdu. Welt gazetesine konu alan haberde, Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için öneriler sıralandı. "Daveti reddedin" Listenin en başında düğüne gidilmemesi ve teklifin reddedilmesi vardı. Alman gazete, teklifin telefonda reddedilmesinin zor olacağından bu yüzden "yazılı olarak" reddetmenin daha doğru olacağı önerisinde bulundu. Welt'in haberine göre, daveti reddedemeyen katılımcıların Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

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