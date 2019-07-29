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O cani yakalandı… Anlattıkları kan dondurdu

Esenyurt’ta 13 Haziran günü Elif Özde Uzun’u elleri iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Erhan Taşlı adliyeye sevk edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 06:26
O cani yakalandı… Anlattıkları kan dondurdu

13 Haziran günü Esenyurt İnönü Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı. Polis ekipleri, Elif Özde Uzun’a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, dün akşam 18.30 sıralarında Esenyurt’ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada yapılan sorguda cinayeti kabul eden şüpheli evde bulunduğu sırada eşinin cep telefonuna mesajlar geldiğini, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin ’cinayeti neden işlediniz ?’ sorusunda ’Namusum için işledim, sevgilisi vardı’ iddiasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 05:46
  1. cinayet
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