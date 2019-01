İki Türk kızını katleden cani yakalandı!

Ukrayna’nın Harkov kentindeki Karazin Üniversitesi’nde tıp eğitimi alan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsnübeyi’nin (22) vahşice öldürüldüğü cinayetin detayları ortaya çıkmaya devam ederken, katil zanlısı Hüsnü Can Ç. de İstanbul’da yakalandı.

Ukrayna’daki son görüntü

Cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.’nin Ukrayna’dan ayrılırken güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerini Ukrayna polisi medyayla paylaştı. Görüntülerde Hüsnü Can Ç.’nin valizi, sırt çantası ile gitarı ile birlikte ülkeden ayrılmaya hazır olduğu anlar yer alıyor. Öte yandan Zeynep Hüsünbeyi’nin halası Ilgın Selek, şüpheli Hüsnü Can Ç.’nin, Türk asıllı olduğunu, ancak Harkov’da yaşayan Ukraynalı bir aile tarafından evlatlık alınıp, orada büyütüldüğünü ve kenti iyi bildiğini öğrendiklerini söyledi. Selek ayrıca, Hüsnü Can Ç.’nin Ukrayna ve Türkiye arasında sık sık seyahat ettiğini de kaydetti.

Kapıda zorlama yok

Ukrayna polisi başlattığı geniş çaplı soruşturmada apartman dairesinde cesetleri bulunan kızların katil zanlısının, eve kapıyı zorlamadan girdiğini tespit etti ve bu da evde o an yalnız olan ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Buket Yıldız’ın katiline kapıyı açtığı ihtimalini akla getirdi.

Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi

Kapının önünde bıçaklamış

Buket Yıldız’ı öldürdükten sonra evden çıkan katil zanlısının, alışverişten dönen Zeynep Hüsünbeyi ile kapıda karşılaştığı ve kapının önünde bıçakladıktan sonra kaçtığı belirlendi. Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, Türkiye’ye kaçan 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Ç.’nin cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çaldığının tespit edildiğini de açıkladı. Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı. Ukrayna’ya yaklaşık 10 gün önce giren zanlının, 2 Ocak’ta İstanbul’a uçtuğu belirtildi. Ukrayna polisi bu gelişmeler üzerine Türk polisiyle bilgileri paylaştı.

Mezarlıkta yakalandı

Katil zanlısının Türkiye’ye kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, Pendik’te iki adrese baskın yaptı. Ancak zanlının izine rastlanılmadı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Pendik İlçe Araştırma Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Hüsnü Can Ç.’nin saklandığı Kurtköy Mezarlığı’nda, babasının mezarının başında yakalandı. Üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak çıkan Hüsnü Can Ç. gözaltına alınıp Emniyet’e götürüldü.

Cenazeler için gidecek

Öte yandan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin ailelerinin evinde yas sürüyor. Buket Yıldız’ın Hatay Samandağ’daki babası kızının cenazesini almak için bugün Ukrayna’ya gidecek. Zeynep Hüsünbeyi’nin İzmir Karabağlar’daki ailesi de kızlarının cenazesinin bir an önce getirilmesini bekliyor.